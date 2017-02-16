В Мариуполе успешно реализуют проект «Социальная вода»

Источник: Мариупольские новости

Благодаря поддержке организации UNICEF в октябре прошлого года в Мариуполе стартовал уникальный для Украины проект – «Социальная вода». Уже к концу декабря 213 социальных учреждений города и близлежащих поселков были обеспечены качественной питьевой водой. Кроме того, в 17 торговых точках такая вода реализуется по цене себестоимости, до марта откроют еще два пункта продажи. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник КП «МПУ ВКХ» Геннадий Изюмов, передает пресс-служба горсовета.

По его словам, «Социальная вода» поставляется во все школы, детские сады, детские дома и внешкольные учреждения. Вода предназначается как для питья, так и для приготовления пищи.

«Социальной водой обеспечены все 170 учебных учреждений. В них стоят емкости на 500 и 1000 литров. Но как показала практика, это не всегда удобно. Поэтому весной планируем перейти на бутилированную воду по 19 литров», - рассказала начальник управления образования горсовета Светлана Добровольская.