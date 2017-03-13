В Мариуполе в креативном пространстве Vezha протестировали музей виртуальной реальности

Источник: Мариупольские новости

В креативном пространстве VEZHA протестировали работу интерактивного музея. Об этом говорится на странице пространства в Facebook.



По ранее представленной информации, интерактивный музей планируют разместить на четвертом этаже. Здесь желающие смогут «пройтись» в очках виртуальной реальности по историческим улицам Мариуполя. В будущем контент для интерактивного музея будут создавать также в IT-кластере на пятом этаже.