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В Мариуполе в креативном пространстве Vezha протестировали музей виртуальной реальности

Источник: Мариупольские новости

13.03.2017

В креативном пространстве VEZHA протестировали работу интерактивного музея. Об этом говорится на странице пространства в Facebook.

По ранее представленной информации, интерактивный музей планируют разместить на четвертом этаже. Здесь желающие смогут «пройтись» в очках виртуальной реальности по историческим улицам Мариуполя. В будущем контент для интерактивного музея будут создавать также в IT-кластере на пятом этаже.

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