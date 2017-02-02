В Мариуполе задержали убийцу, которая 16 лет скрывалась от правоохранителей

Источник: Мариупольские новости

В правоохранительные органы Мариуполя поступила информация о семейном конфликте в одной из многоэтажек. Супруги ругались и тем самым мешали соседям. Но прибывших на место вызова стражей порядка заинтересовала лишь жена: женщина заметно нервничала и представилась разными именами.

Как выяснилось, задержанную уже 16 лет разыскивают в Хмельницкой области за убийство пенсионерки. В 2000 году она вместе с двумя своими знакомыми планировала наживиться на смерти бабушки. Пенсионерку задушили проводом, но ничего ценного у нее не нашли.

Последние 13 лет разыскиваемая прожила в Мариуполе. Здесь она нашли мужа, с которым вместе воспитывает свою 13-летнюю дочь.

Правоохранители связались с коллегами-инициаторами розыска, и в ближайшее время она будет возвращена на родину для продолжения следственных действий по уголовному производству, открытому по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.