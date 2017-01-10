В праздничные дни колл-центр 102 принял 3783 звонка

Источник: Отдел коммуникации полиции Донецкой области

Столько раз обращались в полицию за помощью жители Мариуполя, Краматорска, Славянска и Торецка с 31 декабря по 9 января. Пик звонков пришелся непосредственно на Новый год и Рождество, когда количество обращений возрастало вдвое. Именно поэтому на улицы были выведены максимальные силы полиции. Результат – правопорядок обеспечен.

Последние 10 дней полиция Донетчины работала в усиленном режиме. Единый аналитический сервисный центр (UASC) обеспечил стопроцентное реагирование на обращения граждан. Несмотря на значительное увеличение количества сообщений от граждан, ни одного вызова не было пропущено.

Ежесуточно в колл-центр обращались около 300 человек, в Новый год и на Рождество эта цифра возрастала до 530.

В общем из 4 городов, которые обслуживает колл-центр 102, поступило 3783 сообщения. Половина из них – это мелкие правонарушения и обращения информационного характера.

Так, зарегистрированы 473 семейные ссоры, 318 конфликтов, 301 административное нарушение, 519 вызовов информационного характера. В 114 случаях заявители отменяли свои вызовы.

В новогоднюю и рождественскую ночь не допущено ни одного тяжкого преступления. За 10 дней было совершено 5 убийств – все на бытовой почве из-за злоупотребления алкоголем, 1 тяжкое телесное повреждение и 1 разбой. Все преступления раскрыты.

Только за эти сутки благодаря усиленному контролю на блокпостах сотрудники полиции задержали двух злоумышленников, находившихся в розыске за имущественные преступления. Подозреваемые скрывались от закона, потому что по решению суда им была избрана мера пресечения – арест.

Несмотря на то, что праздники завершились, полиция Донетчины продолжает обеспечивать публичную безопасность. Чтобы каждый день жители были максимально защищены, совершенствуется система региональной безопасности. И первые шаги в этом направлении - постепенное подключение к UASC всех населенных пунктов области. Среди первых - прифронтовые Новолуганское и Марьинка (активные ссылки).