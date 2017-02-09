В селах под Мариуполем пропал свет из-за обстрела

Источник: КорреспонденТ.net

Мариупольская газораспределительная станция была обесточена и прекратила работу.

Сегодня сепаратисты накрыли огнем из артиллерии электрическую подстанцию под Мариуполем, в результате чего без света оказались несколько населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В результате артобстрела российско-оккупационными войсками позиций сил АТО 9 февраля на мариупольском направлении выведена из строя электрическая подстанция, обесточены несколько населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения. Среди них Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединский и Сартана", – говорится в сообщении.

Кроме того, была обесточена и прекратила работу мариупольская газораспределительная станция.

Ремонтные бригады начали восстановительные работы. Предполагается, что восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты удастся до конца сегодняшнего дня.

В свою очередь в ДНР заявляют о трех убитых и одном раненном боевике в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Также утверждается, что без электричества остались два поселка на западе Донецка – Брикетное и Шахты 12.