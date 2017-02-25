В школах Мариуполя насильно заставляли детей кушать

Источник: Мариупольские новости

Под председательством первого заместителя городского головы Александра Голтвенко депутатская профильная комиссия обсуждала вопросы школьного питания учащихся.



Было сказано, что в настоящее время проводятся проверки в школах на предмет качества предоставляемого питания. По мнению Александра Голтвенко, в договорах между школой и предприятием питания следует внести дополнительные функции: чем должны кормить детей и что должны продавать в школах. В случае нарушений предприятие должно заплатить штраф.

«К проверкам мы подключим тендерное управление, управление образования и родительский комитет школ. И эти проверки будут внеплановыми. Под них попадут и частные, и коммунальные предприятия питания. Директора школ должны заставить заведующих школьными столовыми готовить вкусно», - сказал Голтвенко. И он привел примеры, когда в некоторых школах, узнав о проверках, заведующие столовыми в сговоре с директором школ насильно заставляют детей кушать.