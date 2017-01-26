В СК «Ильичевец» открылась ярмарка
Источник: Мариупольский городской совет
26.01.2017
Стартовала традиционная выставка-ярмарка женской, мужской и детской одежды украинских производителей. Она продлится до 29 января.
Кроме промышленных товаров на ярмарке представлен широкий ассортимент кондитерских изделий, медовой и мясной продукции.
Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарку. Время работы с 10 до 19 часов.
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