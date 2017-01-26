В СК «Ильичевец» открылась ярмарка

Источник: Мариупольский городской совет

Стартовала традиционная выставка-ярмарка женской, мужской и детской одежды украинских производителей. Она продлится до 29 января.

Кроме промышленных товаров на ярмарке представлен широкий ассортимент кондитерских изделий, медовой и мясной продукции.