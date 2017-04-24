Вегетарианцы VS мясоеды

Источник: Вечерний Мариуполь

23 апреля в арт-платформе «ТЮ» состоялась встреча вегетарианской общественности Мариуполя с жителями города, небезразличными к вопросам правильного и здорового питания.

Мероприятие было направлено на обмен опытом и получение новых знаний во всех областях вегетарианства: веганства, ово-вегетарианства, лакто-вегетарианства и оволактовегетарианства.

«Теревеньки», как назвали встречу сами организаторы, начались с приветственного слова модератора проекта Елизаветы Левченко. Она поделилась с присутствующими, что не понаслышке знает о тематике собрания и сама является лакто-вегетарианкой, то есть исключившей из своего рациона яйца и мясные продукты, оставив молочные. Также эксперт пояснила и различие терминов: например, ово-вегетарианство – это отказ от мясных и молочных продуктов, но с употреблением яиц, оволактовегетарианцы не употребляют только мясо, а вот веганство, как оказалось, – самый жёсткий вид, приверженцы которого полностью отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов.

В ходе беседы выяснилось, что «в формате государства вегетарианцев не существует». Участники, практикующие любой вид вегетарианства дружно согласились с этой позицией, так как часто сталкиваются с проблемами, отдавая детей в садики и школы. Доходило до того, что им делали замечания о неправильном воспитании.

Чтобы вегетарианство сделать более доступным и «понятным», Елизавета также представила идею открытия специализированного кафе в нашем городе.

После знакомства и дискуссий с главным организатором, обсуждение продолжила мариупольский врач-гинеколог Вербецкая Лилия Николаевна, которая также не осталась равнодушной к проблеме здорового питания. В ответ на удивлённые глаза участников, не совсем понимающих, что медик такого направления делает здесь, специалист рассказала, что интересуется поставленным вопросом очень давно, так как пища непосредственно влияет на все органы и функции организма.

Результаты своих исследований Лилия Николаевна представила на примере такой актуально на сегодня темы, как онкология: «В 1900-х годах студентов-медиков предупреждали, что это достаточно редкое заболевание, с которым они могут даже не столкнуться в своей карьере. В 1970-х годах появились первые онкодиспансеры. В начале же ХХІ века, образование злокачественных опухолей так возросло, что представляет серьёзную угрозу всему миру и питание здесь играет отнюдь не последнюю роль».

Присутствующие узнали, что употребление продуктов животного происхождения подавляет образование в организме полезных бактерий, что в будущем может привести к онкологическим заболеваниям.

Также на встрече была представлена книга Руби Рот «Веганство – это любовь», которая сделана как детская, с большим количеством красочных иллюстраций и простым текстом, помогающая в игровой форме воспитать доброту к братьям нашим меньшим.

Обсудив все вопросы, Елизавета Левченко пригласила участников за стол продегустировать приготовленные ею вегетарианские блюда и таким образом на практике убедиться, что отказ от мяса – вовсе не приговор.

Наталья Гетман