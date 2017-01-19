Новости » Город » Ветераны АТО и блокада части Донбасса: добровольцы планируют акции, в штабе около 800 человек

Источник: Мариупольские новости

В Мариуполе состоялась пресс-конференция ветеранов АТО, посвященная блокаде неподконтрольной части Донбасса. По словам организаторов блокады, их штаб насчитывает более 800 человек.



"Сейчас мы готовим базу, ведем переговоры с добровольцами и волонтерами, чтобы их привлечь к будущим массовым акциям", - заявил начальник штаба блокады Сергей Акимович. При этом он отказался конкретизировать планируемые мероприятия, но пообещал известить о дате начала активных действий, пишет depo.ua.



"Нам сейчас важно вести не только физическую блокаду, но и информационную", - отметил участник штаба блокады, ветеран батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский. По его словам, Донецкая область будет блокироваться подразделениями самообороны Волынской области.



Блокадники считают, что в течение месяца или двух достигнуть результатов не удастся, это системная борьба.