Вместо Крыма Запорожская АЭС будет обеспечивать электричеством Мариуполь?

Источник: Мариупольские новости

В Мариуполе состоялось совещание энергетиков и городских властей по обеспечению города электроэнергией. Заместитель городского головы Михаил Когут отметил, что сегодня начата разработка «дорожной карты» по обеспечению бесперебойного снабжения потребителей Мариуполя электроэнергией. Он подчеркнул, что для этого собралась рабочая группа из представителей энергетиков городских коммунальных предприятий, промышленных производств и поставщиков электроэнергии.

И.о. начальника Днепровской энергосистемы Валерий Гапонов отметил, что в связи с невозможностью восстановления прежней системы энергообеспечения Мариуполя, расположенной в «серой зоне», необходимо рассмотреть варианты альтернативного полноценного обеспечения города электроэнергией. Он подчеркнул, что линии, которые обеспечивают город сейчас, не выдержат нагрузок, если меткомбинаты выйдут на довоенный уровень производительности.

И.о. начальника Днепровской энергосистемы отметил, что видит перспективным увеличение мощности электрической подстанции «Южно-Донбасской» и строительство линии 330 кВ. к Мариуполю для полноценного снабжения города.