Погашення боргів за рахунок продажу житла боржників

Источник: Приморский отдел государственной исполнительной службы г. Мариуполь



РsextioninettpveУ попередній публікації від 07.12.2016 висвітлювалась актуальна інформація про зміни правил виконання судових рішень, згідно нового Закону України «Про виконавче провадження», який набрав чинності 05 жовтня 2016 року.

Нововведеннями у вказаний закон було поняття авансового внеску, який стягувач зобов’язаний сплатити при пред’явленні виконавчого документу. Суми авансового внеску використовуються державним виконавцем для оплати поштових відправлень кореспонденції, рекомендованих листів, виготовлення необхідної технічної документації на майно та проведення інших дій примусового характеру.

Чи встановлені пільги по сплаті авансового внеску? Статтею 26 Закону України «Про виконавче провадження» передбачені певні пільги по сплаті авансового внеску. Так, від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин; за рішеннями, пов’язаними із пенсійними виплатами, виплатами за загальнообов’язковим державним страхуванням, із іншими соціальними виплатами та пільгами; за рішеннями про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи. Не сплачують авансовий внесок і стягувачі аліментів, а також майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Також від сплати авансового внеску звільняються інваліди війни, інваліди І та ІІ груп, законі представники дітей-інвалідів і не дієздатних інвалідів І та ІІ груп, громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як здійснюється державними виконавцями погашення боргів за рахунок продажу житла боржників? Актуальним питанням на даний час є можливість позбавити житла боржників, що мають невиконані зобов’язання, наприклад борги по оплаті житлово-комунальних послуг чи борги за кредитами банку. Тому, доцільно надати читачам інформацію, як дійсно врегульоване чинним законодавством звернення стягнення на квартиру чи житловий будинок.

Для погашення заборгованості за виконавчим документом в першу чергу виконавець звертає стягнення на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника та інших фінансових установах. У разі недостатності коштів стягнення звертається на інше виявлене майно, що належить боржнику: транспортні засоби, об’єкти нерухомості (дома, квартири, гаражі, тощо). Таким чином, законодавство про виконавче провадження дійсно допускає звернення стягнення з метою погашення боргів на житлові приміщення.

Слід звернути увагу, що Законом визначено розмір заборгованості за виконавчим провадженням, який дозволяє виконавцю розглядати питання про звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване житло. Якщо сума боргу за виконавчим документом не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати , тобто на теперішній час не більше двадцяти дев’яти тисяч гривень, державний виконавець не має змоги описувати, арештовувати та примусово реалізовувати квартиру чи житловий будинок, які є єдиним житлом боржника. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.