Волонтерський фотопроект «Якби не війна» у Маріуполі!

Источник: Вечерний Мариуполь

Волонтерський фотопроект «Якби не війна» у Маріуполі!



146 Героїв, 122 історії, 8 блоків волонтерського фото проекту «Якби не війна» – це історії життя 97 «звичайних» людей, які живуть серед нас. І про життя 25 янголів, які спостерігають за нами з небес.



«Якби не війна» - ми б ніколи не дізнались – наскільки сильна і непереможна наша нація.

«Якби не війна» - ми б ніколи не дізнались – наскільки мужні і войовничі українці.

«Якби не війна» - ми б ніколи не дізнались – як багато тих, для кого Україна – не просто місце проживання.



Презентація виставки відбудеться у Халабуді 1 квітня об 11:00

Вхід безкоштовний



Вільний простір Халабуда

Зміни починаються тут на вул. Арх. Нільсена 60, БЦ Галакс, вхід з торця будівлі

068-54-54-504

098-566-566-0

098-111-2-333