Волонтерський фотопроект «Якби не війна» у Маріуполі!
Источник: Вечерний Мариуполь
28.03.2017
Волонтерський фотопроект «Якби не війна» у Маріуполі!
146 Героїв, 122 історії, 8 блоків волонтерського фото проекту «Якби не війна» – це історії життя 97 «звичайних» людей, які живуть серед нас. І про життя 25 янголів, які спостерігають за нами з небес.
«Якби не війна» - ми б ніколи не дізнались – наскільки сильна і непереможна наша нація.
«Якби не війна» - ми б ніколи не дізнались – наскільки мужні і войовничі українці.
«Якби не війна» - ми б ніколи не дізнались – як багато тих, для кого Україна – не просто місце проживання.
Презентація виставки відбудеться у Халабуді 1 квітня об 11:00
Вхід безкоштовний
Вільний простір Халабуда
Зміни починаються тут на вул. Арх. Нільсена 60, БЦ Галакс, вхід з торця будівлі
068-54-54-504
098-566-566-0
098-111-2-333