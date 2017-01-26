Впервые в истории Мариуполя муниципальный транспорт соединит МКР «Восточный» с ТРЦ «ПортСити».

Источник: Мариупольский городской совет

15 новых автобусов уже в Мариуполе!

Их готовят выпустить на новые маршруты 15а и 15б.

15 современных и комфортабельных автобусов марки МАЗ последней модели с низким полом, оснащенные системой кондиционирования салона пассажиров и водителей уже находятся в Мариуполе.

В скором времени они выйдут на маршрут 15а и 15б. Автобусы будут забирать пассажиров и с Ленинградского массива, куда не могут доехать троллейбусы. Развивая это направление, город планирует вдоль этого маршрута установить современные европейские павильоны с графиком движения транспорта.