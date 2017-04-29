Все на «Базаръ»! (дополнено)

Источник: Вечерний Мариуполь

29 апреля в хоральной синагоге прошёл арт-пикник «Базаръ», посетить который могли все желающие.

Как выяснилось, идея организации столь масштабного для города мероприятия принадлежит мариупольским школьникам, участникам мастерской социальных инициатив. Одна из модераторов, Индира, рассказала, что тема проекта – популяризация исторической части города. Интересовало присутствующих и само название арт-пикника – «Базаръ», а также почему местом проведения выбрана именно синагога. «Базар в ХVІІІ веке был очень популярным местом, где собиралось множество людей, как должно быть и здесь. Касательно синагоги, с давних времён она включает в себя обряды и празднования. Таким образом, всё это имеет непосредственное отношение к сегодняшнему дню», – пояснила девушка.

Также юные организаторы выразили благодарность еврейской общине Мариуполя, интернет-провайдеру «Тринити», боулинг-клубу «Бомбей», кинотеатру «Мультиплекс» и свободным пространствам «Халабуда» и «Вежа» за оказанную им помощь и поддержку в создании праздника.

На арт-пикнике каждый нашёл себе занятие по душе: жители и гости города могли принять участие в таких мастер-классах, как живопись, изготовление открыток и гравюр, а также насладиться живой музыкой. Свои таланты продемонстрировали гитаристы Виктория Попова и Виктор Бурлаченко и аккордеонист Вячеслав Савченко, который, к слову, является одним из организаторов проекта. Приятной неожиданностью для посетителей стало то, что каждый желающий имел возможность выступить и показать публике свои способности.

В перерывах между выступлениями присутствующие разыгрывали подарки от спонсоров проекта – бесплатное подключение к интернет-провайдеру «Тринити», билет в кинотеатр «Мультиплекс» и посещение боулинг-клуба «Бомбей».

Не оставили без внимания «Базаръ» и представители «Халабуды». В лице Галины Балабановой они поблагодарили школьников за идею и её воплощение, а также выразили радость, что такое количество горожан не остались равнодушными и посетили мероприятие.

По завершении праздника на сцену поднялись участники мариупольской рок-группы «Sunscream», порадовавшие слушателей как давно известными хитами – «Heathens», «Smells like teen spirit», «Воины света», так и авторской композицией «Битва за горизонт».

Пока ребята готовились к исполнению очередной песни, слово взял директор ДК «Молодежного» Алексей Лях, который был одним из гостей «Базара». Он посоветовал юным активистам не оставлять своих задумок и продолжать дело.

После его выступления гости арт-пикника вновь поприветствовали молодых талантов и продолжили душевное времяпрепровождение.

Наталья Гетман