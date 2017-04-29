Все на «Базаръ»!

Источник: Вечерний Мариуполь

29 апреля в хоральной синагоге прошёл арт-пикник «Базаръ», посетить который могли все желающие.

Как выяснилось, идея организации столь масштабного для города мероприятия принадлежит мариупольским школьникам, участникам мастерской социальных инициатив. Одна из модераторов, Индира, рассказала, что тема проекта – популяризация исторической части города. Интересовало присутствующих и само название арт-пикника – «Базаръ», а также почему местом проведения выбрана именно синагога. «Базар в ХVІІІ веке был очень популярным местом, где собиралось множество людей, как должно быть и здесь. Касательно синагоги, с давних времён она включает в себя обряды и празднования. Таким образом, всё это имеет непосредственное отношение к сегодняшнему дню», – пояснила девушка.