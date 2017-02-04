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Вследствие обстрелов под Мариуполем обесточен ряд поселков

Источник: Мариупольские новости

04.02.2017

В результате ночного обстрела был обесточен ряд населенных пунктов у Мариуполя. Об этом сообщает в Фейсбуке глава РЭС Максим Батенко.

По его словам, без электроэнергии оказались Сартана, Талаковка, Калиновка, Павлополь, Лебединское, Чермалык и часть Левобережного района.

«В течение часа удалось большую часть подстанции запитать по резерву. Сейчас задача запитать три подстанции в п. Сартана , три подстанции п. Калиновка и п. Лебединское. Также имеется большое количество поврежденных линий 0.4 кВ. Самое главное, что все живы», — написал Батенко.

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