В результате ночного обстрела был обесточен ряд населенных пунктов у Мариуполя. Об этом сообщает в Фейсбуке глава РЭС Максим Батенко.
По его словам, без электроэнергии оказались Сартана, Талаковка, Калиновка, Павлополь, Лебединское, Чермалык и часть Левобережного района.
«В течение часа удалось большую часть подстанции запитать по резерву. Сейчас задача запитать три подстанции в п. Сартана , три подстанции п. Калиновка и п. Лебединское. Также имеется большое количество поврежденных линий 0.4 кВ. Самое главное, что все живы», — написал Батенко.
Вследствие обстрелов под Мариуполем обесточен ряд поселков
Источник: Мариупольские новости
04.02.2017
В результате ночного обстрела был обесточен ряд населенных пунктов у Мариуполя. Об этом сообщает в Фейсбуке глава РЭС Максим Батенко.
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