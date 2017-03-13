Жан Ассельборн в Мариуполе: власти Люксембурга планируют выделить еще полмиллиона евро гуманитарной помощи

Источник: Мариупольские новости

Делегация во главе с Министрами иностранных дел Украины и Люксембурга Павлом Климкиным и Жаном Ассельборном, послом Люксембурга в Украине Мишель Праншер-Томассини, а также главой представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли посетили Мариуполь и поселок Широкино. В ходе общения с областной и городской властью они поделились впечатлениями и дальнейшими планами.



В первую очередь, Павел Климкин поблагодарил гостей за гуманитарную поддержку жителей, пострадавших от обстрелов: «Я вдячний нашим люксембурзькім друзям за допомогу, за багато проектів, які здійснюються. Те, що у нас є новий пакет допомоги - це реальний вияв підтримки, партнерства і дружби».

Жан Ассельборн подчеркнул, что для него большая честь быть в Мариуполе. Сегодня он своими глазами увидел трагедию поселка Широкино. Министр иностранных дел Люксембурга уверен, что конфликт мог бы быть разрешен при условии соблюдения Минских соглашений.



«Основной нашей задачей является гуманитарная помощь. Мы уже оказали помощь на сумму около 7 миллионов евро и планируем оказать поддержку еще на полмиллиона евро», - отметил Жан Ассельборн, добавив, что в настоящий момент необходимо предпринять все усилия, чтобы остановить конфликт и сохранить целостность Украины.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский поблагодарил Жана Ассельборна за поддержку региона в это тяжелое время и отметил, что их финансовая помощь особенно важна для восстановления области.



К его словам присоединился городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, подчеркнув, что подобный визит имеет большое значение для Мариуполя: «Наш город хочет мира и развития. Мариуполь прошел тяжелый путь, подарив себе будущее в составе Украины. Мы с этого пути не свернем. Хорошо, что на пути формирования сильной страны есть друзья и партнеры, которые помогают нам строить демократическое государство».