Жители МКР 17 и 23 смогут доехать без пересадок до АС-2
Источник: Мариупольский городской совет
22.12.2016
Особый ажиотаж в прямом эфире возник вокруг транспортного сообщения микрорайонов 17 и 23 с автостанцией. На что мэр города ответил, что помимо закупки нового транспорта, разрабатывается новая схема его движения.
В студию поступило несколько вопросов от зрителей, которые интересовались, когда жители 17 и 23 микрорайонов смогут добраться до АС-2 без пересадок. На что Вадим Бойченко ответил: «В ближайшее время департамент транспорта должен сформировать полноценный маршрут, который в свое время был забыт. Сейчас его функции будет выполнять 15 маршрут, который свяжет МКР Восточный с АС-2. Но его продлят. Он будет ездить через ТРЦ Портcity на 23 МКР».
Городской голова отметил, что на маршрут будет выходить 13 троллейбусов и 12 автобусов с интервалом 7 минут в часы пик. По данному маршруту будут установлены новые остановочные павильоны, на каждом из которых будет висеть расписание движения транспорта.