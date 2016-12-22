Жители МКР 17 и 23 смогут доехать без пересадок до АС-2

Источник: Мариупольский городской совет

Особый ажиотаж в прямом эфире возник вокруг транспортного сообщения микрорайонов 17 и 23 с автостанцией. На что мэр города ответил, что помимо закупки нового транспорта, разрабатывается новая схема его движения.

В студию поступило несколько вопросов от зрителей, которые интересовались, когда жители 17 и 23 микрорайонов смогут добраться до АС-2 без пересадок. На что Вадим Бойченко ответил: «В ближайшее время департамент транспорта должен сформировать полноценный маршрут, который в свое время был забыт. Сейчас его функции будет выполнять 15 маршрут, который свяжет МКР Восточный с АС-2. Но его продлят. Он будет ездить через ТРЦ Портcity на 23 МКР».