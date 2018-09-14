Госбюджет-2019 предусматривает рост минимальной зарплаты до 4,2 тыс. грн

Источник: Українські новини

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4,2 тыс. гривен. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе презентации законопроекта.

"Сейчас минимальная зарплата составляет 3 723 гривны. Со следующего года она вырастет до 4 173 гривен", - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что также будет проведено осовременивание пенсий.

Кроме того, в следующем году планируется монетизация субсидий.