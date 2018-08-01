Госбюджет недополучил 16 миллиардов с начала года

Источник: Корреспондент.net

За семь месяцев 2018 года госбюджет получил 513,468 миллиарда гривен доходов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета выросли на 65,770 миллиарда гривен, или на 14,7%.

Однако, они на 15,791 миллиарда гривен, или на 3%, ниже планового показателя на этот период.