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01.02.2018

Госбюджет в январе выполнен с профицитом 1,5 млрд

Источник: Корреспондент.net

Доходы государственного бюджета Украины в январе 2018 года составили 55,057 млрд гривен. Это на 1,5 млрд гривен или на 2,8% превышает плановые показатели, сообщает в четверг, 1 февраля, Государственная казначейская служба (ГКСУ).

Согласно оперативным данным, по сравнению с январем прошлого года доходы сократились на 4,389 млрд грн или 7,4%.

В целом налоговые поступления к январю-2017 сократились на 1,867 млрд гривен или 5% – до 34,988 млрд гривен, тогда как таможенные выросли на 6,887 млрд гривен или 37,8% в сравнении с прошлогодними показателями за этот период, в то время как относительно временного плана таможенные платежи выросли на 3,307 млрд грн или 15%.

 

Как уточняет Госказначейство, по итогам января этого года в счет возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) было выплачено 12,005 млн гривен, что в 2,3 раза меньше показателей за январь-2017 года, когда сумма возмещения НДС составила 27,9 млн грн.

Госказначество также сообщило об увеличении доходов местных бюджетов в первом месяце этого года на 3,07 млрд грн или 24,3% до 15,704 млрд грн. При этом указанная сумма на 6,8% меньше ожидаемых показателей.

В то же время поступления единого социального взноса (ЕСВ) в январе-2018 увеличились к январю-2017 на 4,088 млрд гривен или 37% до 15,17 млрд гривен.

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