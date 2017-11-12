Госдеп прокомментировал заявление Путина и Трампа

Источник: Корреспондент.net

Заявление президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по Сирии подтверждает, что страны могут совместно работать при совпадении интересов, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.



"Это отражает наше мнение, что, несмотря на наши разногласия с Россией, наши страны могут работать вместе там, где это соответствует интересам США, где наши интересы совпадают", - сказал он.

"При этом мы ясно сказали, что не будем работать с режимом (президента Сирии Башара) Асада, не будем работать с Ираном, их интересы сильно отличаются от наших", - добавил представитель госдепартамента.

По словам дипломата, в совместном заявлении Путин и Трамп подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии. "Например, зоны деэскалации и механизмы по избежанию конфликта рассчитаны на то, чтобы сократить насилие и создать условия для того, чтобы сирийцы могли вернуться в свои дома и чтобы укрепился политический процесс. Они не ставят целью разделение Сирии на части или сферы влияния", - сказал он.