Госдеп США хочет втрое сократить финпомощь Украине

Источник: Українські новини

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки представил план бюджета на 2018 год, в котором предложено сократить финансовую помощь Украине в сравнении с 2016 годом втрое. Об этом говорится в проекте на сайте Госдепа, пишет "РБК-Украина".

"В 2016 финансовом году было выделено более 667 млн долларов. В следующем, 2018 финансовом году, который начинается в сентябре 2017 года, Госдеп предложил ограничиться выплатами в 203,78 млн долларов на те же цели", - говорится в таблице документа.

Согласно проекту, какие суммы из указанной цифры и на что пойдут не указано. Речь идет о предоставлении финансирования через такие фонды, как USAID и другие по проектам в сфере образования, здравоохранения, поддержки инвалидов и других.

Как сообщает "Голос Америки", урезать 1,7 триллиона долларов за 10 лет - это план президента США.

В проекте бюджета на следующий финансовый год от программы медицинской помощи Medicaid отминусировать 800 млн долларов, программа талонов на продовольствие для бедного населения может обеднеть на 193 миллиарда, расходы на образование упадут на 13,5%. Предлагается также урезать финансирование Управления по охране окружающей среды США, корпорации общественного вещания и международную помощь.

Законодатели от обеих партий, еще до того, как президентская версия бюджета попала в Конгресс, выразили несогласие с инициативами главы государства.

Трамп предлагает существенно сократить программу финансирования продаже военной техники иностранным государствам (FMF). Эта программа администрируется Госдепартаментом и предусматривает предоставление грантов союзникам США на покупку американского военного оборудования.