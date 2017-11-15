Госдеп: США продолжают рассматривать предоставление Украине оружия

Источник: Корреспондент.net

Вопрос предоставления Украине летального оружия стоит на повестке у американских властей. Об этом заявил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл на брифинге в Киеве.

По его словам, во время переговоров с президентом Петром Порошенко, в частности, обсуждался вопрос предоставления Украине летального оборонительного вооружения. "Предоставление летального оружия Украине является одним из вариантов, которые мы рассматриваем. Как подчеркивал министр обороны США Мэттис, предоставление летального оружия является одной из возможностей, которые продолжают быть на рассмотрении", - заявил Митчелл.