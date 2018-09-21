Госдолг в августе сократился на $860 миллионов

Источник: Корреспондент.net

Государственный долг Украины по состоянию на конец августа 2018 года уменьшился на 860 млн долларов и составляет 74,85 млрд долларов. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщили в Министерстве финансов Украины.

По данным ведомства, в течение августа сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 91,0 млрд грн в результате размещения ОВГЗ на сумму 725,0 млн долларов и за счет разницы курсов валют на конец отчетного периода по сравнению с предыдущим.

В долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 0,86 млрд долларов.