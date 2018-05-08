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08.05.2018

Госдума РФ одобрила кандидатуру Медведева на пост премьера

Источник: DW

Государственная дума России во вторник, 8 мая, одобрила кандидатуру Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. На пленарном заседании кандидатуру Медведва поддержали 374 из 430 участвовавших в голосовании депутатов, 56 высказались против нее. Для утверждения кандидатуры было достаточно 226 голосов.

Позднее в тот же день российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева на должность главы правительства.

После утверждения Госдумой Медведев должен в течение недели представить президенту предложения по структуре и составу нового кабинета.

Накануне Владимир Путин официально вступил в должность президента России на четвертый срок. В соответствии с Конституцией РФ, в день инаугурации правительство ушло в отставку. Путин поручил бывшему премьеру Медведеву исполнять обязанности до формирования нового кабинета и внес его кандидатуру на этот же пост в Госдуму. Пока новый состав кабинета не определен и не приступит к работе, ушедшее в отставку правительство действует по поручению главы государства.

 

 
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