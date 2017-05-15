Госфинмониторинг назвал сумму заблокированных за рубежом активов экс-чиновников Януковича

Источник: РБК-УКРАИНА

На сегодня за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Об этом говорится в сообщении главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского, передает пресс-служба ведомства.

"В целом, по сообщениям подразделений финансовых разведок других стран, на сегодня за рубежом заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними, на общую сумму 107,19 млн долларов США, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды", - говорится в сообщении.



