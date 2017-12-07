Госизмена Януковича: Прокуратура просит допросить в суде Авакова, Парубия и Турчинова в качестве свидетелей

Источник: 112.ua

Сторона обвинения в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича просит допросить в суде в качестве свидетелей министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера ВР Андрея Парубия и посла Украины в Польше, бывшего и. о. главы МИД Андрея Дещицу. Об этом в ходе заседания в четверг объявил прокурор Руслан Кравченко. Кроме того, в суде ожидают секретаря СНБО Александра Турчинова, который в 2014 году выполнял обязанности президента Украины.

"Прошу вызвать на судебное заседание всех свидетелей, которые давали показания во время досудебного расследования, для их допроса по поводу известных им обстоятельств, инкриминируемых обвинением, уголовных правонарушений", - сказал прокурор.

Среди фамилий, которые прозвучали, есть фамилии Арсена Авакова, Андрея Парубия и Андрея Дещицы. Первый, по мнению прокурора, может предоставить информацию о событиях, связанных с аннексией Крыма Россией, а также самоустранением Януковича от власти. Кроме того, в прокуратуре убеждены, что Парубий и Турчинов смогут предоставить доказательства госизмены Януковича.

Кроме того, прокуроры намерены допросить в суде ряд служебных лиц из командования ВМС Украины, которое до 2014 года располагалось в Крыму, а также украинского МИД. В суд также вызывают бывшего посла Украины в России Владимира Ельченко, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, нардепов Владимира Литвина и Рефата Чубарова, а также экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева.

Заседание в настоящее время продолжается. Трансляция идет на канале Генпрокуратуры в Youtube.