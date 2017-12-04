Госказначейство: Бюджет не выполнен на 17%

Источник: Корреспондент.net

Государственный бюджет Украины в ноябре получил 77,004 миллиарда гривен доходов, что на 17% ниже планового показателя на этот месяц. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Так, поступления за ноябрь на 3,6% ниже показателя за аналогичный месяц 2016 года. Согласно приведенным данным, в ноябре поступило 35,336 миллиарда гривен налоговых платежей, что на 28,3% ниже планового показателя и на 5% – показателя за аналогичный месяц прошлого года.

Также сообщается, что в январе-ноябре 2017 года госбюджет получил 724,473 миллиарда гривен доходов, что на 2,1% больше бюджетной росписи на этот период и на 33,3% выше показателя за аналогичный период 2016 года.