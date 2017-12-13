Госкино опубликовало список запрещенных в Украине фильмов и сериалов

Источник: 112.ua

Государственное агентство по вопросам кино предоставило список фильмов и сериалов, которые запрещены для показа в Украине, передают "Українські новини".

Списки содержат названия фильмов и телесериалов, которым аннулированы государственные свидетельства на право распространения и демонстрацию начиная с 2014. Перечень актуален по состоянию на 1 декабря текущего 2017 года.

Так, из-за участия актера Яна Цапника были запрещены фильмы "Привет, дуралеи!", "Тихие омуты", "Две судьбы", "Под ливнем пуль", "Ни шагу назад", "Формула стихии", "Сорокопятка", "Колдовская любовь" (1-62 сер.), "Роман выходного дня", "Веское основание для убийства", "Услышь мое сердце", "Зимнее танго", "Идеальный брак", "Ошибки любви", "Братство десанта", "Королева бандитов", "30 свиданий" и "Вечный отпуск" (1-3 сез.).

Из-за участия актера Федора Добронравова запретили шесть сезонов сериала "Сваты", а также фильм "Сваты. Жизнь без грима". Из-за Жерара Депардье два фильма - "Вавилон нашей эры" и "102 далматинца".

Также отмечено, что в список запрещенных попал фильм 2006 года "Квартет для двоих" режиссера Ахтема Сейтаблаева, который недавно снял военную драму "Киборги". Причиной запрета стало участие в нем актера Аристарха Ливанова.

Также были запрещены фильмы "Уравнение любви" и "Соло на саксофоне" (оператор Игорь Клебанов), "Дело о мертвых душах" (режиссер Павел Лунгин), "Дом с лилиями" (актер Сергей Маховиков), "Тебе настоящему" (актер Дмитрий Харатьян), "Притяжение" (актер Валентин Гафт) и "Гадание при свечах" (актер Владимир Гостюхин).

Еще 21 лента попала в перечень запрещенных по итогам выводов Экспертной комиссии. Это такие фильмы, как: "Незабудки", "Француз", "Кидалы", "Кидалы в бегах", "Кидалы в игре", "Понаехали тут!", "Олесь Бузина: жизнь вне времени", "Бабушка легкого поведения", "Любовь и разлука", "Офицерские жены", "Задание особой важности. Операция "Тайфун", "Ангел на дорогах (Одинокая женщина с ребенком)", "Большая прогулка", "Ванька Грозный", "Новогодняя засада", "Время радости", "32 декабря", "Фродя", "Сердце не камень", "И все-таки, я люблю" и "Тариф "Счастливая семья".

Десять картин попали в список запрещенных из-за того, что были сняты и впервые показаны после 1 января 2014 года (согласно закону о кинематографии). Это фильмы "Полоса отчуждения", "Цветок папоротника", "Любовь в большом городе 3", "Танкист", "Круговорот", "Мои чужие дети", "Большая любовь. Пуанты для плюшки", "Моя мама против", "Звонок из прошлого" и "Любовь не обманешь".