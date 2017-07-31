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31.07.2017

Госкино выделит на съемки "Захара Беркута" 30 миллионов

Государственное агентство Украины по вопросам кино намерено оказать финансовую помощь в размере 30 миллионов гривен создателям исторической драмы "Захар Беркут". 

 

"Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Kinorob" контракт о предоставлении проекту "Захар Беркут" государственной финансовой поддержки в размере 30 млн грн. Общая стоимость производства фильма составляет 75 млн грн", - идется в официальном сообщении Госкино.

Проект "Захар Беркут" является одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино. Старт съемок фильма намечен на 2018 год. Режиссером фильма выступит Ахтем Сейтаблаев.

В основу сюжета будущего фильма положена история противостояния братьев Беркутов орде монгольского хана Бурунды. Небольшая община горных охотников вынуждена вступить в борьбу, чтобы остановить многочисленного врага.

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