23.03.2018
Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину двух книг Азарова
Источник: Українські новини
Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания включил две книги бывшего премьер-министра Николая Азарова в перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.
В перечень внесены книги Азарова "Украина на перепутье. Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота".
Таким образом, перечень расширен до 165 книг.
Среди прочего, в него включена книга "Заявка на самоубийство. Зачем Украине НАТО?" под авторством Петра Толочко, Сергея Гриневицкого и бывшего министра образования Дмитрия Табачника, изданная в Украине.
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