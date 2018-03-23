Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину двух книг Азарова

Украина

Порошенко поедет на саммит в Брюссель, несмотря на угрозу срыва заседания комиссии "Украина-НАТО"

Посол Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко заявляет, что заседание комиссии "Украина - НАТО" действительно находится под угрозой из-за блокирования Венгрией, но в то же время Президент Петр Порошенко все равно примет участие в июльском саммите НАТО, поскольку приглашен на него.