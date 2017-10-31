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31.10.2017

Госпогранслужба создаст собственную разведку

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве полиция совместно с прокуратурой задержали мужчину, хранившего у себя дома и в машине боеприпасы. Об этом во вторник, 31 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что мужчина приобрел боеприпасы во время пребывания в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что примерно в декабре 2016 года, находясь в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, мужчина незаконно приобрел боеприпасы, которые в дальнейшем хранил у себя. Во время осмотра автомобиля марки Ford Transit и помещение, где проживал последний, правоохранители обнаружили и изъяли 1906 патронов к огнестрельному оружию, 46 гранат и тому подобное", – говорится в сообщении.

Задержанному мужчине сообщили о подозрении по статье о хранении, приобретении боевых припасов. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

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