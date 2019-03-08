Госсекретарь назвал количество работников-женщин в украинском МИДе

Источник: Українські новини

44% работников Министерства иностранных дел, 6 послов и 5 генеральных консулов - женщины. До этого делегация ПАРЕ с сожалением отметила низкое число женщин среди кандидатов в Президенты.

Об этом сообщил государственный секретарь МИДа Андрей Заяц в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Для меня 8 марта - день утверждения равноправия! Среди работников @MFA_Ukraine сегодня 44% - женщины. Горд, что Украина имеет сейчас 6 послов, 5 генеральных консулов-женщин", - написал он.

Заяц отметил, что в 2013 году только 2 женщины занимали должности послов и одна была генеральным консулом.

Как сообщали Українськi Новини, к 8 марта Google подготовил дудл с мощными словами великих женщин.