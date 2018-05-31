Госсекретарь США и экс-глава разведки КНДР встретились для подготовки саммита

Источник: DW

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в среду, 30 мая, в Нью-Йорке с одним из приближенных северокорейского лидера Ким Чен Ына - главой отдела единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Стороны обсудили вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и подготовку саммита Дональда Трампа и Кима, запланированного на 12 июня в Сингапуре.

Как отмечают американские СМИ, бывший глава разведки КНДР Ким Ён Чхоль стал самым высокопоставленным северокорейским функционером, посетившим Соединенные Штаты за минувшие 18 лет.

Собеседник Помпео прилетел в Нью-Йорк из Пекина. Главу американского госдепартамента сопровождал этнический кореец Эндрю Ким, глава корейского отдела в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). По данным СМИ, именно он сыграл ключевую роль в налаживании диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Ким Ён Чхоль тоже прибыл на встречу в сопровождении помощника.

Вечером 30 мая у участников переговоров запланирован совместный обед. В четверг, 31 мая, они продолжат работу над повесткой и подготовку к возможному саммиту. "Мы привержены полной, достоверной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - написал Помпео в Twitter в преддверии диалога.

Возможная встреча в Сингапуре

Встречу между лидерами двух государств предложило в марте руководство Северной Кореи. В начале апреля КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном на этот счет в обстановке полной секретности посетил Майк Помпео, занимавший на тот момент должность главы ЦРУ.