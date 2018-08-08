Госсекретарь США Помпео напомнил Украине о невыполненных требованиях МВФ

Источник: Українські новини

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призывает Украину выполнить оставшиеся требования Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом говорится в сообщении государственного департамента США.

"Секретарь поприветствовал недавнее принятие Украиной законодательства об Антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, и призвал Украину выполнить невыполненные требования МВФ", - сказано в нем.

Помпео также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что США не признают и никогда не признают аннексию Россией Крыма.

Пресс-служба Порошенко сообщила, что он обсудил с Помпео совместные усилия по противодействию российскому проекту строительства магистрального газопровода в Европу в обход Украины "Северный поток-2", освобождению украинских заложников в России и контролируемых ею боевиков и размещению миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.