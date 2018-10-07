07.10.2018
Госсекретарь США провел переговоры с Ким Чен Ыном
Источник: Корреспондент.net
Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив по итогам, что поездка была "хорошей". Об этом Помпео в воскресенье, 7 октября, сообщил в своем микроблоге Twitter.
"Хорошо съездил в Пхеньян, чтобы встретиться с председателем Кимом. Мы продолжаем добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на сингапурском саммите. Спасибо, что приняли меня и мою команду", - написал Помпео в своем Twitter.
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