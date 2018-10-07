Госсекретарь США провел переговоры с Ким Чен Ыном

Источник: Корреспондент.net

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив по итогам, что поездка была "хорошей". Об этом Помпео в воскресенье, 7 октября, сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Хорошо съездил в Пхеньян, чтобы встретиться с председателем Кимом. Мы продолжаем добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на сингапурском саммите. Спасибо, что приняли меня и мою команду", - написал Помпео в своем Twitter.