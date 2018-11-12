Госстат показал, как выросли цены с 2010 года

Источник: Корреспондент.net

С декабря 2010 года по октябрь 2018 года потребительские цены в Украине выросли в 2,57 раза. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.

Больше всего за этот период подорожали жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - в 5,15 раза, а также алкогольные напитки, табачные изделия - в 3,38 раза и транспорт - в 3,22 раза.

За последние восемь лет продукты питания в Украине выросли в цене в 2,21 раза.