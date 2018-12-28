Госстат улучшил данные по доходам украинцев

Источник: Корреспондент.net

Реальные доходы населения Украины в 2017 году составили 2652,1 млрд грн, расходы 2621,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно им, прирост сбережений в 2017 году составил 30,6 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 47 269,7 грн.

Как сообщается, реальные доходы (с учетом инфляции) в 2017 году выросли по отношению к 2016 году на 10,9%. Ранее Госстат оценивал рост доходов в 6,0%.

По данным Госстата, реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%. По уточненным данным, в 2015 году доходы сократились на 20,4% (ранее сообщалось о падении на 22,3%), в 2016 году доходы выросли на 2,0% (ранее - 0,8%).

Ранее в НБУ заявили, что на сегодняшний день реальный доход украинцев составляет 82% от уровня 2013 года.