Государство будет платить украинцам за третьего ребенка

Источник: Українські новини

Кабинет Министров ввел с 1 апреля ежемесячную выплату многодетным семьям за третьего и более ребенка в возрасте до 6 лет пособий в размере 1,7 тыс. гривен после того, как Кабмин предложил Верховной Раде разрешить подачу заявлений на регистрацию рождения ребенка онлайн.

Соответствующее решение принято на заседание правительства в среду, передают Українські Новини.

"Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующего ребенка до 6 лет ежемесячную помощь от государства в размере прожиточного минимума для детей до 6 лет. С 1 апреля - 1 626 гривен на месяц на одного ребенка, с 1 июля - 1 699 гривен, с 1 декабря - 1 779 гривен",- сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя документ.

По состоянию на 1 январе, в Украине стоит на учете 334 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 1,1 млн детей.

По словам министра, выплаты предусмотрены для 158,8 тыс. детей до 6 лет (третий и более ребенок в семье).

Ежемесячная помощь будет выплачиваться за счет субвенций местным бюджетам в рамках утвержденного бюджета на текущий год.

Потребность в средствах - 200 млн гривен ежемесячно или 2,4 млрд гривен ежегодно.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман предложил не повышать выплату несколько раз в году, а сразу установить ее на уровне 1,7 тыс. гривен.

Документ принят на заседании с доработкой.

Как сообщали Українські Новини, в феврале с инициативой установить ежемесячную выплату семьям за третьего ребенка пособий в размере прожиточного минимума выступил Президент Петр Порошенко.