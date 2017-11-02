Найти

02.11.2017

ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту

Источник: КорреспонденТ.net

Генеральная прокуратура готовит новые запросы в США с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта.

По его словам, уголовное дело в США по отмыванию Полом Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении Януковича, вписывается в рамки расследований Генпрокуратуры.

Кроме того, начиная с декабря 2014 году Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств о предоставлении международной правовой помощи. Они касались производства по расходованию в системе Министерства юстиции и роли Манафорта в этом.

По данным СМИ, в ходатайствах говорилось о том, что Лавриновичу, его заместителю и тогдашнему главному бухгалтеру министерства инкриминируют растрату более миллиона долларов на привлечение американской юридической компании Skadden, которую украинское правительство наняло в 2011 году для оценки хода дела бывшего премьера Юлии Тимошенко.

Однако Соединенные Штаты не ответили на просьбу Украины допросить Манафорта или предоставить Киеву материалы, которые могут быть полезными для расследований, в которых он фигурирует.

Сейчас ГПУ расследует два дела, в которых фигурирует Пол Манафорт. Первая касается растраты средств Министерства юстиции, а вторая – в части материалов с "черной бухгалтерии".

Новости раздела
Мир
02.11.2017
Арестованы восемь членов правительства Каталонии
Чиновников обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.
Мир
01.11.2017
Наезд на велосипедистов в Нью-Йорке: террорист в записке признался в верности ИГИЛ
Пока правоохранители не установили прямых связей между подозреваемым и преступной организацией
Мир
01.11.2017
Тиллерсон обсудил с послом РФ восстановление территориальной целостности Украины
Стороны посчитали необходимым выполнить минские договоренности в полном объеме
Мир
01.11.2017
Путин удивил биоматериалом. Но Пентагон подтвердил
Президент РФ удивил рассказом о сборе биологического материала россиян. Однако это оказалось правдой.
Мир
01.11.2017
Посол: У НАТО есть планы на случай агрессии РФ
Украина не является членом альянса, участников которого все союзники обязаны защищать, заявил глава Миссии Украины при НАТО.
Мир
01.11.2017
Посол: Сербия игнорирует свое участие в АТО
Сербия молчит об участии своих граждан в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, сообщил посол Украины в Сербии.
Мир
31.10.2017
Трамп с женой отметили Хеллоуин в Белом доме
Супруги не стали нарушать многолетнюю традицию.
Мир
31.10.2017
США усилили санкции против Ирана
В санкционном списке указано 41 физическое и юридическое лицо.
Мир
30.10.2017
Протоиерей Чаплин проклял россиян за Матильду
Проклятие божие да падет на всех, кто снял и продвинул кощунственный фильм, сказал протоиерей.
Мир
30.10.2017
Архивная песня Фредди Меркьюри стала хитом Сети
Композиция собрала почти четверть миллиона просмотров за три дня.
Мир
30.10.2017
Манафорта отправили под домашний арест
Сами Манафорт и Гейтс не признают себя виновными по всем пунктам обвинения.
Мир
30.10.2017
NASA сделало плейлист самых жутких звуков космоса
В плейлисте есть звуки спутников Сатурна, "хрип" Юпитера и другие "завывающие" планеты.
Арестованы восемь членов правительства Каталонии | В пирамиде Хеопса нашли комнату с помощью космических лучей