ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту

Источник: КорреспонденТ.net

Генеральная прокуратура готовит новые запросы в США с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта.

По его словам, уголовное дело в США по отмыванию Полом Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении Януковича, вписывается в рамки расследований Генпрокуратуры.

Кроме того, начиная с декабря 2014 году Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств о предоставлении международной правовой помощи. Они касались производства по расходованию в системе Министерства юстиции и роли Манафорта в этом.

По данным СМИ, в ходатайствах говорилось о том, что Лавриновичу, его заместителю и тогдашнему главному бухгалтеру министерства инкриминируют растрату более миллиона долларов на привлечение американской юридической компании Skadden, которую украинское правительство наняло в 2011 году для оценки хода дела бывшего премьера Юлии Тимошенко.

Однако Соединенные Штаты не ответили на просьбу Украины допросить Манафорта или предоставить Киеву материалы, которые могут быть полезными для расследований, в которых он фигурирует.

Сейчас ГПУ расследует два дела, в которых фигурирует Пол Манафорт. Первая касается растраты средств Министерства юстиции, а вторая – в части материалов с "черной бухгалтерии".