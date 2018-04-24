ГПУ готовит подозрение на одного из топ-чиновников

Источник: Корреспондент.net

Генеральная прокуратура получила от Национального антикоррупционного бюро подозрение на одного из топ-чиновников Украины. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко журналистам после выступления в Брюсселе во вторник, 24 апреля.

"Сейчас на моем столе находятся материалы, которые я должен подписать, с подозрением на одного из топ-чиновников страны", - рассказал Луценко.

Приэтом он уточнил, что это не депутат.

По словам генпрокурора, сейчас юридические службы ГПУ обрабатывают это сообщение о подозрении.

"У нас есть 1700 приговоров по этим (коррупционным - ред.) делам. С другой стороны людей интересует не это. Их интересует, когда будут результаты противодействия современной власти категории А. А это исключительно монополия НАБУ. Поэтому я нахожусь в довольно щекотливой ситуации", - подчеркнул Луценко.

Он также рассказал, что в НАБУ сейчас около 120 дел в судах, 40% из них - по общим материалам с Генпрокуратурой.