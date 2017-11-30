ГПУ намерена сообщить о подозрении агенту НАБУ в провокации и даче взятки

Источник: 112.ua

Генеральная прокуратура намерена сообщить о подозрении агенту НАБУ в провокации и даче взятки. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня ему (агенту НАБУ, - ред.) будет сообщено о подозрении", - заявил Луценко.

По словам генпрокурора, относительно того, будет ли такое подозрение объявлено остальным, зависит от их показаний и от решения следователей.

Также генпрокурор прокомментировал информацию НАБУ о том, что семь их сотрудников не выходят на связь:

"Разговоры о том, что кто-то их захватил, удерживает, не соответствуют действительности. Вчера был задержан только один агент НАБУ, который давал показания всю ночь и сейчас продолжает это делать. Мы имеем право удерживать его в течение отведенного законом времени. Других никаких задержаний не было и не планировалось".



Подозрение агенту НАБУ будет сообщено в соответствии со ст. 370 (провокация взятки), а также ст. 369 (дача взятки). В соответствии с Пленумом Верховного суда, эти статьи должны быть неразрывны именно в таких случаях.