ГПУ объявила подозрение экс-главе Укрспецэкспорта

Фигурантам инкриминируют преступление по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, содеянные в особо больших размерах или организованной группой). По это статье им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Как уточнили в ГПУ, подозреваемые заключили соглашения о сотрудничестве с зарегистрированной в ОАЭ иностранной компанией "с целью исключительно обеспечения документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг Укрспецэкспорта по внешнеэкономическим контрактам".

В период, когда они осуществляли свои преступные планы, один из подозреваемых - экс-руководитель ГК Укрспецэкспорта - был назначен на должность главы госконцерна Укроборонпром, а в дальнейшем стал министром обороны.