ГПУ объявила подозрение экс-главе Укрспецэкспорта
Источник: Корреспондент.net
Бывшее руководство госкомпании Укрспецэкспорт в течение 2010-2012 годов завладело 23,87 млн долларов (примерно 190 млн грн по тогдашнему курсу), им сообщено о подозрении.
Как уточнили в ГПУ, подозреваемые заключили соглашения о сотрудничестве с зарегистрированной в ОАЭ иностранной компанией "с целью исключительно обеспечения документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг Укрспецэкспорта по внешнеэкономическим контрактам".
В период, когда они осуществляли свои преступные планы, один из подозреваемых - экс-руководитель ГК Укрспецэкспорта - был назначен на должность главы госконцерна Укроборонпром, а в дальнейшем стал министром обороны.