ГПУ отрицает, что Межигорье вернули государству

Источник: Корреспондент.net

На сегодняшний день лишь территория Межигорья принадлежит государству, а расположенные на ней здания до сих пор является собственностью компании Танталит. Об этом сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, здания на территории резиденции принадлежат компании Танталит и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все они находятся в аресте в рамках уголовного производства.

"Решение по этим зданиям может быть принято только по результатам судебного рассмотрения уголовного производства в отношении бывшего президента, или тех людей, которые помогали ему в завладении Межигорьем", - пояснил Горбатюк.