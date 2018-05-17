ГПУ передаст Гааге факты нарушения РФ правил войны

Источник: Корреспондент.net

Генеральная прокуратура Украины задокументировала факт нарушения Россией законов и обычаев войны при артобстреле н. п. Николаевка-2 и передаст его в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает пресс-служба ГПУ.

В частности, указано, что 17 мая около 7:00 с подконтрольной сепаратистам территории Донецкой области из тяжелой артиллерии, в нарушение норм международного гуманитарного права, был обстрелян населенный пункт Николаевка-2 Бахмутского района Донецкой области.

"В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибром 122 мм из населенного пункта Гомельский Донецкой области (временно оккупированная территория)", - говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия правоохранители установили, что в результате артиллерийского обстрела почти полностью разрушены четыре жилых дома, также повреждены хозяйственные постройки и приусадебные участки.

"Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд", - заявили в ГПУ.