14.08.2018
ГПУ показала, что нашли в камерах торнадовцев
Источник: Корреспондент.net
Спикер генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала фото обысков в камерах, где якобы находились осужденные торнадовцы. В частности, в камерах было обнаружено нацистский флаг, алкоголь, ножи, молотки и биты, написала она в своем Twitter.
"Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?" - говорится в подписи к фото в микроблоге Сарган.
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