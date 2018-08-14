ГПУ показала, что нашли в камерах торнадовцев

Источник: Корреспондент.net

Спикер генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала фото обысков в камерах, где якобы находились осужденные торнадовцы. В частности, в камерах было обнаружено нацистский флаг, алкоголь, ножи, молотки и биты, написала она в своем Twitter.

"Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?" - говорится в подписи к фото в микроблоге Сарган.