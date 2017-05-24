ГПУ проводит обыски у экс-служащих ПриватБанка

Источник: КорреспонденТ.net

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски по фактам хищения в особо крупных размерах по месту жительства бывших должностных лиц ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в среду, 24 мая.

"Бывшее руководство банка в 2008-2016 годах, несмотря на законодательный запрет о проведении операций со связанными с банком лицами, после получения от Национального Банка Украины рефинансирования, в том числе за счет этих средств, предоставили связанным с банком субъектам хозяйствования кредиты на общую сумму около 267 миллиардов гривен", – отметили в ГПУ.

Обыски проводятся, в частности и по адресам юридических лиц, связанных с банком, которым предоставлялись многомиллиардные кредиты за счет рефинансирования НБУ.

В ходе обысков уже установлено, что в большинстве случаев по юридическим адресам указанных так называемых субъектов хозяйствования отсутствуют как сами юридические лица, так и любые признаки осуществления хозяйственной деятельности.

Суд наложил арест на более 770 объектов недвижимости по всей Украине и наложения арестов продолжаются.