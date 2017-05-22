ГПУ расследует дело Януковича и Укртелекома

Источник: КорреспонденТ.net

Генеральная прокуратура получила разрешение на осуществление специального расследования относительно Януковича и Колобова по приватизации Укртелекома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователями управления Генпрокуратуры проводится досудебное расследование относительно невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" условий приватизации, незаконного выделения из Госбюджета Украины 220 млн грн и приватизации 92,79% госпакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости.

В производстве доказано занижение стоимости пакета акций на 1 млрд 623 млн грн, подтверждено незаконное выделение из госбюджета Украины 220 млн грн, в связи с чем сообщено о подозрении Януковичу, Азарову,. Колобову и еще ряду лиц.

Также наложен арест на 100% корпоративных прав ООО ТриМоб и 92,79% акций Укртелекома. Получены разрешения суда на осуществление спецрасследования в отношении Януковича и Колобова. Решение суда о разрешении на осуществление специального расследования относительно Азарова и ожидается в ближайшее время. После получения разрешений суда производства будет направлено в суд.