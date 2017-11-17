ГПУ: Задержан начальник университета им. Кожедуба

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Андрея Алимпиева. Его подозревают в растрате 2,4 млн гривен, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн гривен в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба генерал-майор Андрей Алимпиев", – написал Луценко в Facebook.

Он также добавил, что надзорное ведомство будет ходатайствовать об аресте Алимпиева и отстранении от занимаемой должности.